Commerzbank-CFO stellt weitere Aktienrückkäufe in Aussicht - Commerzbank-Aktie mit Aufschlägen

Das Management werde sicherlich darüber nachdenken, sobald klar sei, wie das Halbjahresergebnis aussieht, sagte Finanzvorständin Bettina Orlopp der Financial Times. Dieses würde "bedeutend größer" ausfallen als das erste im Volumen von 122 Millionen Euro, welches derzeit läuft und bis Ende Juli abgeschlossen werden soll.

Weitere Rückkäufe seien sinnvoll, weil die Commerzbank-Aktie, die derzeit zu weniger als der Hälfte des Buchwerts gehandelt wird, massiv unterbewertet sei, fügte Orlopp im Gespräch mit der Zeitung hinzu. Ein konkretes Volumen nannte sie nicht, sie signalisierte aber, dass es bei über 200 Millionen Euro und unterhalb der Obergrenze von 1 Milliarde Euro liegen würde. Orlopp hatte bei der Vorlage der Erstquartalszahlen bereits gesagt, dass sich der Spielraum der Commerzbank, Kapital an die Aktionäre auszuschütten, vergrößert habe.

Die größte Unsicherheit für die Halbjahresergebnisse, die die Bank am 4. August vorlegt, sei das Hypothekenportfolio der polnischen Tochter M-Bank, so die Finanzchefin in der FT weiter. In Polen laufen derzeit Rechtsstreitigkeiten gegen mehrere Banken wegen Indexklauseln in Kreditverträgen in Schweizer Franken. Ein finales Urteil oder ein branchenweiter Vergleich stehen noch aus. Die Commerzbank musste in diesem Zusammenhang immer wieder Rückstellungen bilden, die das Ergebnis belasteten.

Im XETRA-Handel geht es für die Commerzbank-Aktie zeitweise 1,09 Prozent auf 10,02 Euro nach oben.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Commerzbank AG