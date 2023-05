Gewinn und Umsatz von NVIDIA besser als erwartet -- NVIDIA-Aktie an der NASDAQ nachbörslich mit Kursfeuerwerk - Auch AMD-Aktien profitieren

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 283,45 EUR

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Grafikkarten-Spezialist übertraf mit seiner Umsatzprognose die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten um rund 50 Prozent. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um fast ein Viertel hoch. Chips und Software von NVIDIA eignen sich gut für Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz.

NVIDIA stellte für das noch bis Ende Juli laufende Vierteljahr einen Umsatz von etwa elf Milliarden Dollar in Aussicht, mit einer Spanne von zwei Prozent mehr oder weniger. Analysten hatten im Schnitt mit rund 7,2 Milliarden Dollar gerechnet.

Firmenchef Jensen Huang sprach in einer Telefonkonferenz mit Journalisten von "unglaublichen Aufträgen" für die Aufrüstung von Rechenzentren. Sie würden stärker auf KI-Anwendungen ausgerichtet.

Im vergangenen Quartal erreichte NVIDIAs Umsatz mit Technik für Rechenzentren einen Rekordwert mit einem Plus von 14 Prozent auf 4,28 Milliarden Dollar. Die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten NVIDIA-Technologien bewähren sich schon seit langem für die Rechenarbeit hinter Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.

In den vergangenen Monaten lösten der Chatbot ChatGPT sowie Software, die Bilder auf Basis von Text-Beschreibungen erzeugen kann, einen neuen KI-Hype aus. Viele Unternehmen wollen bei solchen Anwendungen mithalten, das steigert den Bedarf an spezialisierter Technik in Rechenzentren.

Analysten fragen sich nun, ob die überraschend hohe Umsatzprognose für das laufende Quartal ein Ausreißer oder ein Hinweis auf dauerhaft große NVIDIA-Geschäfts ist. Huang betonte, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz stehe erst am Anfang.

Insgesamt sank der NVIDIA-Umsatz im Ende April abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal um 13 Prozent auf 7,19 Milliarden Dollar (6,7 Mrd Euro). Der zentrale Grund dafür war ein Einbruch im Geschäft mit Grafikkarten für Personal Computer. Dieses schrumpfte um 38 Prozent auf 2,24 Milliarden Dollar. Der PC-Markt läuft aktuell nach dem reißenden Absatz zu Beginn der Corona-Pandemie schwach.

Unterm Strich beendete NVIDIA das Quartal mit einem Gewinn von 2,04 Milliarden Dollar nach 1,62 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor.

Überraschend gute Zahlen und Geschäftsaussichten des US-Chipkonzerns NVIDIA haben am Mittwoch nachbörslich für einen starken Aufwärtstrend bei wichtigen Aktien der Branche gesorgt. DIE NVIDIA-Aktie gewinnt im nachbörslichen US-Handel an der NASDAQ 24,65 Prozent auf 380,65 US-Dollar, damit winkt im Hauptgeschäft ein Rekordhoch.

Die Aktien des Spezialisten für Grafikkarten-, Server- und KI-Chips hatten ihren Wert im bisherigen Jahr zuvor bereits mehr als verdoppelt. Ein nochmaliges Plus von 20 Prozent wären rund 150 Milliarden Dollar (139 Mrd Euro) Wertzuwachs an der Börse auf einen Schlag - auf dann mehr als 900 Milliarden Dollar. Auch Papiere des Rivalen AMD (Advanced Micro Devices) konnten am Mittwoch nach US-Börsenschluss profitieren und gewannen nachbörslich an der NASDAQ 8,17 Prozent auf 117,12 US-Dollar.

NVIDIA übertraf mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal die Markterwartungen massiv. Der Grafikkarten-Spezialist stellte für das noch bis Ende Juli laufende Vierteljahr einen Umsatz von etwa elf Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit rund 7,2 Milliarden Dollar gerechnet.

Im vergangenen Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 7,19 Milliarden Dollar (6,7 Mrd Euro) - auch das war aber mehr Erlös als von Fachleuten erwartet. Dabei stieg das Geschäft mit Technik für Rechenzentren auf einen Rekordwert. Eine treibende Kraft sei die Nachfrage nach Kapazitäten für Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) gewesen, betonte NVIDIA. Die ursprünglich für Grafikkarten entwickelten NVIDIA-Technologien bewähren sich schon seit langem für KI-Anwendungen. Aktuell ist das Thema KI auch am Kapitalmarkt in aller Munde und weckt bei Anlegern Fantasien rund um künftige Geschäfte.

Unterm Strich gab es bei NVIDIA einen Gewinn von 2,04 Milliarden Dollar nach 1,62 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal

