Das Online-Auktionshaus eBay hat am Mittwoch nach Handelsende an den US-Börsen seine Quartalsbilanz präsentiert.

eBay verbuchte im ersten Quartal 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,38 US-Dollar je Aktie. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als das Online-Auktionshaus ein Plus in Höhe von 0,850 US-Dollar je Aktie erwirtschaftet hatte. Die Analysten hatten in ihren Schätzungen einen Gewinnnanstieg auf 1,339 US-Dollar je Aktie erwartet.

Der Umsatz von eBay im Berichtszeitraum lag bei 2,6 Milliarden US-Dollar, nach 2,566 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. In ihren Prognosen hatten die Analysten den Umsatz für das erste Quartal auf 2,547 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Am Mittwoch zeigt sich die eBay-Aktie im nachbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise wenig verändert und verliert leicht um 0,51 Prozent auf 67,75 US-Dollar.

