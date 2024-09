Zahnärzte, Anwälte, Psychiater: 8 Menschen erzählen, welche KI-Tools sie in ihrem Beruf verwenden

Die Vorteile von KI bei der Arbeit scheinen enorm. Ihr spart Zeit und arbeitet effizienter. Business Insider hat für euch die Top-Tools.

Tina Willis (links), Robert Benson-May (Mitte) und Tricia LaRue (rechts) haben alle KI eingesetzt, um bei der Arbeit Zeit zu sparen. Tina Willis, Robert Benson-May und Tricia LaRue

Immer mehr Menschen nutzen KI-Technologien, um bei der Arbeit Zeit zu sparen. Dazu gehören Ärzte, Zahnärzte, Programmierer, Anwälte, Blogger und Marketingfachleute. Sie nutzen KI, um Therapiesitzungen aufzuzeichnen, E-Mails zu verfassen, Recherchen durchzuführen und ihren Code zu verbessern.

Dies ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels unserer US-Kollegen von Business Insider. Er wurde automatisiert übersetzt und von einem echten Redakteur überprüft.

Wenn ihr keine Technologie mit Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Arbeit einsetzt, könnte euch etwas entgehen. Denn immer mehr Arbeitnehmer auf der ganzen Welt nutzen KI-Tools wie Chat GPT bei der Arbeit. Und viele sagen, dass es ihnen wertvolle Zeit spart.

Es sind nicht nur Programmierer und Autoren, die diese Tools hilfreich finden. Immer mehr Fachkräft in anderen Bereichen, wie Zahnmedizin und Recht, setzen KI ein, um Zeit zu sparen.

75 Prozent der Befragten nutzen KI bei der Arbeit

Eine Umfrage unter 31.000 Wissensarbeitern weltweit, die im Februar und März vom Forschungsinstitut Edelman Data & Intelligence im Auftrag von Microsoft durchgeführt wurde, ergab, dass 75 Prozent von ihnen KI bei der Arbeit einsetzten. Fast die Hälfte der Befragten gab an, dass sie in den letzten sechs Monaten mit der Nutzung von KI begonnen haben, und 90 Prozent sagten, dass die Technologie ihnen Zeit erspare. In der Umfrage bezieht sich der Begriff Wissensarbeiter auf Personen, die "typischerweise an einem Schreibtisch arbeiten" – sei es im Büro oder zu Hause.

Zwar gibt es Menschen, die ihre Nutzung von KI sehr gering halten, da KI-Tools manchmal fehlerhafte oder ungenaue Informationen liefern, die die Nutzer letztendlich dazu zwingen könnten, mehr Zeit für ihre Arbeit aufzuwenden. Aber wenn sie richtig und aufmerksam eingesetzt werden, sagten mehrere Arbeitnehmer aus verschiedenen Branchen zu Business Insider (BI), dass diese Tools ihnen jede Woche Stunden an Zeit einsparen.

Einige dieser Arbeitnehmer äußerten langfristige Bedenken hinsichtlich des Potenzials von KI, sie zu ersetzen. Viele sagten jedoch, dass es für ihre Karriere derzeit das Beste sei, ein KI-Experte zu werden.

Hier sind acht Beispiele, wie Menschen verschiedene KI-Technologien einsetzen, um ihre Produktivität bei der Arbeit zu steigern.

8 Menschen erzählen, welche Tools sie für ihren Job nutzen

Maskot/Getty Images

Psychiater

Ozan Toy, Psychiater und medizinischer Leiter eines Online-Psychiatrie- und Therapiedienstes, sagte, dass er und andere Ärzte in seiner Praxis vor kurzem damit begonnen hätten, ein KI-Programm namens Freed AI – eine KI zum Transkribieren im medizinischen Bereich – zu verwenden, um Notizen während der Termine mit Patienten zu machen.

„Die Dokumentation der Besuche war lange Zeit ein schwieriger Teil des Prozesses, um die Besuche bei den Patienten abzuschließen“, erklärte Toy, der in den 30ern ist und im US-Bundesstaat Maryland lebt, BI per E-Mail. „Dieses Programm hört im Wesentlichen die Besuche mit, während sie durchgeführt werden, und hilft dabei, eine Basisversion der Dokumentation für die Besuche in unserer Praxis zu erstellen“, fügte er hinzu.

Toy sagte, dass die Einführung dieser Technologie die Zeit, die Mediziner für die Dokumentation ihrer Besuche aufwenden, reduziert habe. Er sagte, dass die Therapeuten die von der KI generierten Notizen bearbeiten könnten, um etwaige Fehler zu korrigieren, und dass die Praxis die Patienten bitte, in die Aufzeichnung einzuwilligen, indem sie vor dem ersten Termin einen Fragebogen ausfüllen würden.

Tom Werner/Getty Images

Zahnärzte

Dan Munteanu, ein 40-jähriger Zahnarzt aus dem kanadischen Quebec, sagte, dass seine Klinik KI-Technologien einsetze, um Zeit zu sparen.

So habe die KI-Technologie 3shape – ein dänisches KI-Unternehmen mit Fokus auf Scan-Technologie – dazu beigetragen, Zahnkronen anhand eines digitalen Abdrucks zu erstellen, die in der Praxis „gefräst“ oder in 3D gedruckt werden könnten. Munteanu sagte, dass diese Technologie letztes Jahr erstmals in seiner Klinik eingesetzt worden sei und dass seine Kollegen „von der Qualität der Kronen und der Effizienz des Arbeitsablaufs begeistert waren“.

„KI-Kronendesign spart 15 Minuten für jede Krone“, erzählte Munteanu BI per E-Mail. „Wenn ein Zahnarzt durchschnittlich vier Kronen an einem Tag macht, kann er eine Stunde Arbeit einsparen.“

Darüber hinaus sagt er, dass die KI-Technologie DTX Studio – eine Chirurgie-KI – die Röntgenbilder der Patienten scanne und dabei helfe, Problembereiche zu identifizieren. „Manchmal konzentrieren wir uns auf ein bestimmtes Problem oder einen Zahn, über den sich der Patient Sorgen macht, ohne unbedingt das große Ganze im Blick zu haben“, sagte Munteanu. „In diesen Fällen sagt uns die KI: ‚Doc, schau mal hier, da stimmt was nicht!'“

Munteanu sagte, dass die Klinik diese Technologie bereits seit drei Jahren verwende, sie aber vor einigen Monaten aktualisiert worden sei. Er schätzt, dass die Klinik durch den Einsatz dieser Technologie „mehrere Minuten pro Termin“ spart.

KI-Tools könnten den Kundenservice in Munteanus Klinik unterstützen, aber er sagte, die Technologie müsse noch deutlich verbessert werden, bevor man ihr bei der Verarbeitung von Patientendaten vertrauen könne.

Tina Willis

Anwälte

Tina Willis, eine 54-jährige Anwältin für Verletzungen und Unfälle in Orlando im US-Bundesstaat Florida, sagte, sie nutze die KI-Tools Chat GPT und Claude – ein KI-Sprachmodell – um für ihre Fälle zu recherchieren, an denen sie arbeitet.

„Ich denke, dass KI meine Recherchen enorm beschleunigt, und ich erhalte umfassendere Antworten, wenn ich fast jedes Problem recherchiere“, erklärte Willis, die ihre eigene Kanzlei betreibt, BI per E-Mail.

Sie sagte jedoch, dass sie den KI-Antworten nicht zu viel Vertrauen schenken sollte. „Ich überprüfe diese Arbeit sorgfältig, denn die KI kann definitiv halluzinieren und sich sogar selbst widersprechen“, sagte sie.

James Peacock, ein 27-jähriger Immobilienanwalt, fand Chat GPT besonders hilfreich für eine wichtige Arbeitsaufgabe: Zusammenfassungen. „Ich habe den Inhalt nicht veröffentlichter Fälle in das Programm kopiert und um eine Zusammenfassung gebeten, und es ist in der Lage, alle wichtigen Fakten und Implikationen eines Falles in Sekundenschnelle herauszufinden“, erklärte er BI. „Das spart viel Zeit bei der Recherche.“

Ankit Anchlia

Programmierer

Ankit Anchlia, ein 36-jähriger Software-Ingenieur aus Texas, verwendet Chat GPT und Claude, um seinen Code zu verbessern und potenzielle Fehler zu finden. Seiner Meinung nach spart er dadurch ein „gutes Stück“ Zeit, je nach Aufgabe zwischen einigen Minuten und einer Stunde.

„Ich weiß, dass sich KI-gestützte Tools ständig verbessern und viele der Aufgaben übernehmen können, die auch Software-Ingenieure erledigen, aber ich glaube, dass Software-Ingenieure, die sich KI zu eigen machen und neue Fähigkeiten entwickeln können, gefragt sein werden“, erklärte er BI per E-Mail.

James Delage, ein 28-jähriger Ressourcenmanager aus dem US-Bundesstaat Minnesota, schätzt, dass er mit Chat GPT zwischen 15 und 20 Stunden pro Woche für „manuelle Aufgaben“ einspart, darunter das Schreiben von E-Mails, das Organisieren von Projektdaten und das Erstellen von Code.

„Ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Wettlauf gegen die Zeit ist, bevor KI meinen Job übernimmt, sondern dass KI ein Werkzeug ist, das einen Bediener braucht“, sagte er zuvor per E-Mail an BI.

Tricia LaRue

Marketingfachleute

Tricia LaRue, eine Marketingexpertin aus dem US-Bundesstaat Missouri, verwendet KI-Tools, um Angebote, Skripte, Pressemitteilungen und Inhalte für soziale Medien zu erstellen. Sie sagt, sie bezahle für die Premium-Version von Chat GPT, damit sie Tabellen hochladen und Datenanalysen durchführen kann, um Marketingstrategien und -kampagnen zu entwickeln.

„Ich glaube nicht, dass wir an einem Punkt sind, an dem KI ein kompetentes Team einer Marketing-Agentur ersetzen kann“, sagte sie zuvor per E-Mail BI. „Diejenigen, die KI effektiv und strategisch einsetzen, werden nicht ersetzt werden“.

Courtesy of Gabrielle Gerbus

Werbe- und Markentexter

Gabrielle Gerbus, eine 29-jährige freiberufliche Markenspezialistin aus Kalifornien, sagt, ihre Arbeit bestehe hauptsächlich aus Texten und Markenstrategien. Sie sagte, die KI-Tools Jasper – ein KI-Textgenerator – und Chat GPT hätten ihr geholfen, Antworten auf Kunden zu verfassen, von denen viele ähnliche Fragen stellen. Sie schätzt, dass sie dadurch etwa vier bis fünf Stunden pro Woche spart.

„Ich erhalte manchmal 20 Nachrichten pro Tag von Kunden“, sagte sie zuvor per E-Mail an BI. „Wenn ich all diese Nachrichten manuell beantworten würde, würde ich Stunden am Tag damit verbringen, nur auf Nachrichten zu antworten. Mit Chat GPT kann ich meinen Tonfall und meine Markenstimme einfügen und diese Zeit erheblich reduzieren.“

Robert Benson-May

Blogger

Robert Benson-May, ein 29-jähriger Teilzeit-Newsletter-Autor aus dem Vereinigten Königreich (UK), sagte, dass er durch die Nutzung von ChatGPT Zeit beim Schreiben gespart habe.

„Ich verwende es, um Entwürfe von Artikeln und Reddit-Beiträgen für mich zu erstellen, und dann bearbeite ich die Entwürfe, um sie weiter zu verbessern“, sagte er BI per E-Mail. Außerdem habe er das KI-Tool Claude verwendet, um kleine SEO-Tools und Kalkulatoren zu erstellen.

Benson-May sagte, er sei etwas besorgt darüber, dass KI-Tools in den kommenden Jahren zunehmend dazu verwendet würden, eine Flut von „Spam-Blogartikeln“ und Social-Media-Beiträgen zu generieren – was es für die Menschen schwieriger machen könnte, seine Inhalte zu finden. „Ich versuche, der Zeit voraus zu sein, indem ich die Tools besser als andere nutze“, sagte er.

Sainag Nethala

Kundenbetreuer

Sainag Nethala, ein 32-jähriger technischer Kundenbetreuer aus dem US-Bundesstaat Illinois, verwendet Chat GPT, Claude, Grammarly – eine KI-Schreibassistenz – und Otter.ai – eine KI-Assistenz zur Transkription – um E-Mails und Berichte zu verfassen, Besprechungen zu transkribieren und seine Texte Korrektur zu lesen. Er schätzt, dass er mit diesen Tools insgesamt etwa zehn bis 15 Stunden pro Woche einspart und dass sein Arbeitgeber die Verwendung von KI-Tools durch seine Mitarbeiter unterstützt.

„Chat GPT und Claude sind fantastisch für das Verfassen von E-Mails und Berichten“, sagte er BI per E-Mail. „Sie helfen mir, meine Gedanken zu strukturieren und schnell einen soliden ersten Entwurf zu erstellen.“

Lest den Originalartikel auf Business Insider.