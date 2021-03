Zalando-Aktie aktuell: Zalando legt zu

Aktien in diesem Artikel Zalando 86,06 EUR

Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 86,28 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,54 EUR aus. Bei 86,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 143.360 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2021 erreicht. Bei 27,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.03.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,54 EUR je Zalando-Aktie aus. Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2022 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images