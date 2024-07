Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Mittag positiv

Blick auf Zalando-Kurs

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 22,67 EUR zu.

Das Papier von Zalando konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 22,67 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 23,17 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 284.489 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 32,17 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,91 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,60 EUR.

Zalando gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Zalando dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,832 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Juni 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Zalando-Aktie angepasst

Aufschläge in Frankfurt: DAX steigt letztendlich

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt letztendlich im Plus