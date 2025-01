Zalando Aktie News: Zalando gibt am Freitagvormittag nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 32,11 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 32,11 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,10 EUR nach. Bei 32,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.586 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 35,87 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 34,61 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando -0,03 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,39 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,27 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Zalando dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

