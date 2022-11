Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Zalando 23,75 EUR

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 23,23 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,41 EUR. Bei 22,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 199.486 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 87,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 73,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Mit Abgaben von 21,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,53 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 04.08.2022 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Zalando hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,14 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.623,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.733,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,254 EUR je Aktie belaufen.

