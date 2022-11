Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,10 EUR

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 25,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 25,28 EUR. Bei 24,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 566.159 Zalando-Aktien.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,36 EUR an. Gewinne von 71,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 03.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.349,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.733,10 EUR umsetzen können.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2022 wird am 07.03.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,248 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

