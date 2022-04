Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Zalando 50,52 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Zalando-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 16:22 Uhr bei 50,54 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 51,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,73 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 50,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 405.651 Zalando-Aktien.

Bei einem Wert von 105,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2021). Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 109,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 42,77 EUR. Abschläge von 15,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,79 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,57 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,10 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 02.03.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 1,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

