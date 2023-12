Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 22,12 EUR ab.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 22,12 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 22,02 EUR. Bei 22,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 30.643 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gewinne von 107,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 19,89 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,10 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,90 EUR.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.349,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.274,90 EUR.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,664 EUR in den Büchern stehen haben wird.

