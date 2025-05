Zalando Aktie News: Zalando gibt am Freitagmittag ab

Kurs der Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 31,28 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 31,28 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 30,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 195.755 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 28,13 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,26 EUR fiel das Papier am 25.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,64 EUR.

Zalando ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2,42 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2,24 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Zalando am 06.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

