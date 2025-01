Zalando Aktie News: Zalando steigt am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 32,25 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 32,25 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 32,50 EUR. Bei 31,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 110.269 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 102,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,61 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR gegenüber -0,03 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 2,39 Mrd. EUR gegenüber 2,27 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 26.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

