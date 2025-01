Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Vormittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 32,09 EUR ab.

Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,30 EUR. Zuletzt wechselten 18.855 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 11.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,87 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 10,54 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,95 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,30 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,61 EUR.

Am 05.11.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei 0,17 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von -0,03 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,99 Prozent gesteigert.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Am 26.02.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2024 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

