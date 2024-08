Zalando Aktie News: Zalando am Mittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 21,59 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 21,59 EUR bewegte sich die Zalando-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 21,85 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 21,08 EUR. Bei 21,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 585.907 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 31,08 EUR erreichte der Titel am 09.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 43,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,25 EUR.

Am 06.08.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,22 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,64 Mrd. EUR – ein Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 30.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,868 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

