Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 22,94 EUR.

Die Zalando-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 22,94 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,13 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 388.190 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 markierte das Papier bei 29,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,47 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,25 EUR aus.

Zalando gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2,64 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,56 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,891 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

DZ BANK gibt Zalando-Aktie Kaufen