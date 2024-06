Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 22,97 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,9 Prozent auf 22,97 EUR. Bei 22,74 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 22,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 55.010 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,17 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 40,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 44,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 32,84 EUR.

Zalando veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,63 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,813 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Was Analysten von der Zalando-Aktie erwarten

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels im Minus