Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 29,72 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 29,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 29,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,10 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 582.299 Stück gehandelt.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.06.2024 bei 20,26 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 46,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,60 EUR an.

Zalando ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Zalando.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Aktie aus.

