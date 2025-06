Zalando Aktie News: Zalando zieht am Mittwochmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 29,68 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 29,68 EUR zu. Bei 29,82 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,04 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 253.191 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,04 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2024 Kursverluste bis auf 20,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 31,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 06.05.2025. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ebenfalls ein EPS von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2,42 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Zalando.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

