Zalando Aktie News: Zalando mit roter Tendenz

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 75,30 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 16.029 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 75,30 EUR. Mit einem Wert von 76,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 97.939 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 07.07.2021 markierte das Papier bei 105,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2021 auf bis zu 73,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 106,38 EUR an. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,09 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

