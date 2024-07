Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag gesucht

Blick auf Zalando-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 24,00 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 24,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 24,07 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 109.474 Zalando-Aktien.

Am 28.07.2023 markierte das Papier bei 32,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 34,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Abschläge von 33,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 32,64 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 07.05.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,857 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

