Zalando Aktie News: Zalando büßt am Vormittag ein

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 23,78 EUR ab.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 23,78 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 23,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,07 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.252 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,17 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,28 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,64 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 07.05.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,857 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

