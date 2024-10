Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 30,04 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 30,04 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 30,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 748.393 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,63 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 1,96 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Abschläge von 46,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 06.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2,64 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,947 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

