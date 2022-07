Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,53 EUR

0,35% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 15.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,57 EUR zu. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,91 EUR zu. Bei 25,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 228.795 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 20,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,73 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.205,00 EUR – eine Minderung von 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.237,80 EUR eingefahren.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,415 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie: Keine Glücksschreie mehr

ABOUT YOU-Aktie fester: Zuversicht bezüglich der Ziele für das Geschäftsjahr

Zalando-, ABOUT YOU-Aktien & Co. erholen sich - Sektorverlierer im ersten Halbjahr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com