Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 30,00 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 30,00 EUR. Bei 29,57 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,39 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 298.295 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 30,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,93 EUR.

Am 06.08.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,979 EUR je Aktie aus.

