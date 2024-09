Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Montagvormittag

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 23,52 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 23,52 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 23,24 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,47 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.607 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 27,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 47,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 32,67 EUR.

Zalando gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2,64 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,906 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

