Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Vormittag Verluste

Das Papier von Zalando befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 30,54 EUR ab. Bei 30,49 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 30,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.813 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 99,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 69,15 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2022 bei 20,94 EUR. Abschläge von 45,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,60 EUR aus.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2.205,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.733,10 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Zalando wird am 03.11.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,326 EUR fest.

