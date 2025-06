Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 26,78 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 3,5 Prozent bei 26,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 26,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,41 EUR. Bisher wurden via XETRA 269.567 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,66 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.06.2024 Kursverluste bis auf 20,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 40,00 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,24 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,42 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

