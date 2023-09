Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Kurs der Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 23,91 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 23,91 EUR zu. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,27 EUR. Bei 23,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 536.050 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,81 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 91,59 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 24,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,17 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.556,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Zalando am 02.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,645 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus

Zalando-Aktie deutlich schwächer: Zalando verlängert Verträge seiner beiden Co-CEOs