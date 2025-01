Zalando Aktie News: Zalando verliert am Dienstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 31,13 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 31,13 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 30,99 EUR. Bei 31,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 124.563 Zalando-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.12.2024 erreicht. 15,23 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (16,48 EUR). Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 88,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,41 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach -0,03 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,27 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Zalando am 06.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,05 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Delivery Hero-Aktie tiefrot: Bank of America pessimistisch - Auch Zalando, HelloFresh & Co abgestraft