Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 31,70 EUR.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 31,70 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 31,67 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,79 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 25.413 Stück.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 26,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,55 EUR.

Zalando ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 3,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,96 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.04.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,31 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

