Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Zalando 32,71 EUR

4,54% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,7 Prozent auf 31,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 31,71 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.263 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 73,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 57,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 65,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,20 EUR an.

Am 03.11.2022 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 2.349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.733,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 29.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,264 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie weiterhin sehr gefragt: Management-Veränderungen führen zu Anschlusskäufen bei Zalando

Zalando-Aktie gesucht: Vertrag von Zalando-Vorstand Jim Freeman läuft 2023 aus

So stuften die Analysten die Zalando-Aktie im vergangenen Monat ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images