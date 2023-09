Zalando Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Zalando

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 22,90 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 22,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 22,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 604.835 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 45,81 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 100,04 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 39,17 EUR.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,54 Prozent zurück. Hier wurden 2.556,30 EUR gegenüber 2.623,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,997 EUR je Zalando-Aktie.

