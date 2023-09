Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 23,39 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 23,39 EUR zu. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 23,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 33.339 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 95,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 30.09.2022. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 18,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,17 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,05 EUR im Vorjahresvergleich. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.556,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,997 EUR im Jahr 2024 aus.

