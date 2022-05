Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Zalando 35,65 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 23.05.2022 09:22:00 Uhr 1,9 Prozent auf 36,68 EUR. Bei 37,15 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 36,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.946 Zalando-Aktien.

Am 08.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 65,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,91 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,67 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.205,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.237,80 EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 1,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

