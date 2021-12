Zalando Aktie News: Zalando macht Boden gut

Aktien in diesem Artikel Zalando 70,00 EUR

-0,20% Charts

News

Analysen

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 70,18 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.669 Punkten tendiert. Bei 70,34 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.872 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.07.2021 markierte das Papier bei 105,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 67,28 EUR.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,81 EUR je Zalando-Aktie aus. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,07 EUR im Jahr 2022 aus.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie: Zalando - der Versandriese aus dem Berliner Keller

Apple, Amazon und Facebook betroffen: EU-Parlament stimmt für schärfere Gangart bei großen Techkonzernen

Zalando-Aktie höher: Zalando stärkt Vorstand ab März durch COO

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com