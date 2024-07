Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit KursVerlusten

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 23,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 23,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 22,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,10 EUR. Zuletzt wechselten 318.132 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,17 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 37,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 15,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 46,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,06 EUR.

Am 07.05.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,15 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,840 EUR je Zalando-Aktie.

