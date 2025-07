Zalando Aktie News: Zalando verteuert sich am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 28,24 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 28,24 EUR zu. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,27 EUR aus. Bei 28,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 116.962 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,93 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 20,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 25,99 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,08 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 06.05.2025. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit -0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,24 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,42 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Zalando die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

