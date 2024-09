Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 27,98 EUR.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 27,98 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 27,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 284.749 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,50 EUR an. Gewinne von 1,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Abschläge von 42,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,07 EUR.

Am 06.08.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,907 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

