Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 31,63 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 31,63 EUR. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 31,63 EUR. Bei 31,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.486 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 21,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,26 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,95 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,55 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 3,30 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,31 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start fester

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende schwächer