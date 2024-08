Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 24,91 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 24,91 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 25,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 24,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 175.266 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 35,97 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 32,25 EUR.

Am 06.08.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,883 EUR je Aktie aus.

