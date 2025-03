Zalando Aktie News: Zalando legt am Donnerstagmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 33,32 EUR zu.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 33,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 33,41 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 388.002 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,29 Prozent. Am 25.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,55 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,30 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Zalando am 06.05.2025 vorlegen. Zalando dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,31 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

