Zalando Aktie News: Zalando gibt am Mittag nach

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 21,30 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 21,30 EUR. Bei 21,06 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 21,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 448.492 Zalando-Aktien.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 25,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 32,43 EUR.

Am 07.05.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,15 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2,24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Zalando dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,824 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

