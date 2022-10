Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Zalando 24,33 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 24,30 EUR ab. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,21 EUR ab. Bei 24,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 87.647 Zalando-Aktien.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 72,18 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 26,69 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,53 EUR.

Am 04.08.2022 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit 0,14 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.623,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.733,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,03 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,252 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

