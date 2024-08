Zalando Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Zalando

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 23,95 EUR ab.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 23,95 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 23,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 336.483 Zalando-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,62 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 23,67 Prozent zulegen. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,40 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 32,25 EUR angegeben.

Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Zalando.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,883 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

