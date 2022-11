Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Zalando 29,60 EUR

Um 04:22 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 29,67 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 30,10 EUR. Bei 29,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 996.071 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,21 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 19,18 EUR. Mit Abgaben von 54,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,60 EUR.

Zalando gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.733,10 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 07.03.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 29.02.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2022 0,236 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

