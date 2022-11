Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Zalando 28,80 EUR

Um 09:22 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 29,99 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,00 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 114.448 Stück.

Bei einem Wert von 82,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 63,82 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Abschläge von 56,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 03.11.2022 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.733,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 29.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,236 EUR je Zalando-Aktie.

Zalando-Aktie etwas schwächer: Berenberg belässt Einstufung und Kursziel für Zalando unverändert

Zalando, Delivery Hero & Co: Technologie-Rally dank moderateren Zinserwartungen

Zalando-Aktie gewinnt: Zalando mit höherem Umsatz - Prognose für Gesamtjahr am unteren Ende

