Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 24,37 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 24,37 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 24,41 EUR. Bei 23,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252.578 Zalando-Aktien.

Bei 32,17 EUR markierte der Titel am 28.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 24,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 52,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,84 EUR.

Am 07.05.2024 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,813 EUR in den Büchern stehen haben wird.

