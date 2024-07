Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zalando im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Um 11:46 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 24,29 EUR zu. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 24,67 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.103 Zalando-Aktien.

Bei 32,00 EUR markierte der Titel am 04.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,74 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 34,34 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,06 EUR.

Am 07.05.2024 hat Zalando die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,15 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,831 EUR je Aktie aus.

