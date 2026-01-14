DAX25.356 -0,2%Est506.011 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.939 +1,0%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,67 +0,6%Gold4.584 -0,3%
Zentralbanken versichern Fed und Fed-Chairman Powell ihre Solidarität

13.01.26 11:58 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Zentralbanken weltweit haben der US-Notenbank und ihrem Chairman Jerome Powell ihre Solidarität versichert. "Wir stehen in voller Solidarität zum Federal Reserve System und seinem Vorsitzenden, Jerome H. Powell", heißt es in einer von den Spitzen der wichtigsten Zentralbanken unterzeichneten Erklärung. Zu den Unterzeichnenden gehören die Präsidentinnen und Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bank of England (BoE), der Bank of Canada (BoC), der Schweizerischen Nationalbank (SNB), der Zentralbanken Schwedens und Dänemarks, der Bank of Korea, der Reserve Bank of Australia, der brasilianischen Zentralbank sowie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

Weiter heißt es: "Die Unabhängigkeit der Zentralbanken ist ein Eckpfeiler der Preis-, Finanz- und Wirtschaftsstabilität im Interesse der Bürger, in deren Dienst wir stehen. Daher ist es entscheidend, diese Unabhängigkeit unter voller Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Rechenschaftspflicht zu bewahren." Powell habe sein Amt mit Integrität, Fokus auf sein Mandat und einer unerschütterlichen Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl ausgeübt. "Für uns ist er ein geschätzter Kollege, der bei allen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, höchstes Ansehen genießt."

Powell hatte am Freitag vergangener Woche mitgeteilt, einen Ermittlungsbescheid ("Grand Jury Subpoena") zugestellt bekommen zu haben, in dem ihm mit einer strafrechtlichen Anklage im Zusammenhang mit seiner Aussage vor dem Bankenausschuss des Senats gedroht werde. Diese Untersuchung sei aber nur ein Vorwand im Rahmen der andauernden Kampagne von US-Präsident Donald Trump, der die Fed zu Zinssenkungen drängen und die Unabhängigkeit der Zentralbank beenden wolle. Der Gegenstand der Untersuchungen ist die milliardenschwere Renovierung der Notenbank, die Trump bereits im Vorfeld wegen ausufernder Kosten kritisiert hatte.

Die Solidaritätserklärung ist ein einmaliger Vorgang, da sich Zentralbank-Offizielle normalerweise nicht in die Angelegenheiten ihrer Kollegen einmischen. Die EZB teilte mit, dass sich weitere Zentralbanken dieser Erklärung anschließen könnten.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 05:58 ET (10:58 GMT)